В МВД рассказали, как получить новые документы после пожара в Анапе

Сотрудники полиции устанавливают количество людей, которые утратили документы в результате пожара в многоэтажке на улице Объездной.

Для получения нового паспорта гражданина РФ нужно обратиться в подразделение по вопросам миграции ОМВД России по Анапе на улице Шевченко, 237, кабинет 7, окно 1, 2, 3. Телефон — 7(86133)3-98-32.

Для восстановления утраченных при пожаре водительских удостоверений и документов на транспортное средство нужно обратиться в регистрационный пункт МРЭО ГИБДД на Пионерском проспекте, 83, телефоны: 8(86133)3-37-05 — регистрационное подразделение; 8(86133)3-37-06 — экзаменационное подразделение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар в мансардном этаже в 11-этажном доме на улице Объездной начался 13 февраля в 17:44. Огонь распространился на 1 тыс. кв. м. В ПВР остаются 60 человек, в том числе 10 детей. Дом является самостроем, застройщик не согласовывал документы с мэрией. На месте пожара ввели локальный режим ЧС. Возбудили уголовные дела о поджоге и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.