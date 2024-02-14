Локальный режим ЧС ввели после пожара в многоэтажке на улице Объездной в Анапе

Работы по восстановлению дома и оказанию помощи жильцам многоквартирного дома на улице Объездной, 9 обсудили утром 14 февраля на экстренном заседании КЧС, которое провел мэр Анапы Василий Швец.

Мэр Анапы поблагодарил сотрудников анапского пожарного гарнизона за спасение людей при пожаре.

«Сейчас наша задача предпринять все необходимые меры, чтобы помочь людям, как можно скорее вернуться к привычному образу жизни», — добавил глава города-курорта.

На месте пожара введен локальный режим ЧС. Создана межведомственная комиссия, в состав которой войдут сотрудники ГО и ЧС, ЖКХ, пожнадзора, Росреестра, соцзащиты и других ответственных служб для обследования помещений и оценки ущерба.

Кроме того, на месте продолжает работать лаборатория, выясняются причины возникновения возгорания. После того, как эксперты обследуют дом, будет принято решение о дальнейшей его судьбе. Многоэтажка является самостроем, ее вводили в эксплуатацию поквартирно через суды. Также продолжаются следственные мероприятия.

В ПВР остаются 60 человек, в том числе 10 детей. Людей обеспечили всем необходимым. Всего в пункте временного размещения подготовили более 350 койко-мест, есть резерв для размещения всех нуждающихся. Для жильцов дома в одном из мессенджеров создали чат, в котором будет публиковаться оперативная информация, сообщает пресс-служба администрации Анапы в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар в мансардном этаже в 11-этажном доме на улице Объездной начался 13 февраля в 17:44. Огонь распространился на площади 1 тыс. кв. м. Частично обрушилась кровля первого подъезда, повреждены 32 квартиры. Эвакуировали 440 жильцов, в том числе 112 детей. Есть один пострадавший.

Пожар полностью потушили 14 февраля в 3:57. СК возбудил уголовное дело. Многоэтажка является самостроем, ее возводили без проектной и разрешительной документации.