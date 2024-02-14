В пунктах временного размещения находятся 60 жителей горевшего дома в Анапе

Пожар в 11-этажном доме на улице Объездной в Анапе был ликвидирован 14 февраля в 3:57. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Жертв нет, один человек пострадал.

Из пострадавшего в результате пожара дома эвакуировали всех жильцов. Из них 60 человек, в том числе 10 детей разместили в ПВР на базе отелей. Остальные жители многоэтажки остались у родственников и знакомых.

Власти курорта организовали комплексную работу по оказанию помощи жителям дома. В ПВР будут размещены все люди, кому потребуется временное жилье. Организованы питание и психологическая помощь, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании в 11-этажном доме на улице Объездной поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в 17:44. Пожарные прибыли на место и установили, что загорелось мансардное помещение. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Частично обрушилась кровля первого подъезда, повреждено 32 квартиры. Из загоревшейся многоэтажки в Анапе эвакуировали 440 человек, из них 112 — дети. Один человек пострадал. Пожару присвоили высокую степень сложности.

СК возбудил уголовное дело. По данным мэрии Анапы, многоэтажка строилась без проектной и разрешительной документации.