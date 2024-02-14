Уголовное дело о поджоге возбудили после пожара в многоэтажке Анапы

Это второе уголовное дело, которое возбудили после произошедшего вечером 13 февраля пожара в многоэтажном жилом доме на улице Объездной.

По данным полиции, следственный отдел ОМВД России по Анапе возбудил уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 167 УК РФ об умышленных уничтожении или повреждении имущества.

Следователи проводят комплекс следственных действий и оперативных мероприятий для установления лиц, возможно причастных к пожару, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по факту пожара СК РФ вечером 13 февраля возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК РФ). Следователи СК проверят действия контролирующих органов при эксплуатации дома, в том числе — по соблюдению правил пожарной безопасности.

Пожар в мансардном этаже в 11-этажном доме на улице Объездной начался 13 февраля в 17:44. Огонь распространился на площади 1 тыс. кв. м. Частично обрушилась кровля первого подъезда, повреждены 32 квартиры. Эвакуировали 440 жильцов, в том числе 112 детей. Один человек пострадал. Пожар полностью потушили 14 февраля в 3:57. Многоэтажка является самостроем, ее возводили без проектной и разрешительной документации. На месте пожара ввели локальный режим ЧС.