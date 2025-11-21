В Краснодарском крае спустя пять часов отменили беспилотную опасность

Уведомления РСЧС об отмене угрозы падения беспилотных летательных аппаратов жители Кубани получили в пятницу в 9:56.

Сигнал «Беспилотная опасность» действовал на территории региона с 4:50 21 ноября.

«В Краснодарском крае объявлена отмена угрозы «Беспилотная опасность»», — говорится в уведомлении РСЧС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дежурные средства ПВО с 23:00 20 ноября до 7:00 21 ноября уничтожили два украинских дрона над Краснодарским краем и пять — над акваторией Черного моря. С 7:00 до 8:00 ПВО сбила еще два дрона ВСУ в Краснодарском крае. С 8:00 до 9:00 средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Кубанью.

В результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани пострадали два человека. Их госпитализировали. Также повреждены дома по семи адресам. От осколков дронов пострадали крыши, окна и двери. Из-за угрозы атаки БПЛА в школах и детсадах Славянского района отменили занятия. Также власти муниципалитета рекомендовали отменить занятия в учреждениях среднего и высшего профобразования.

Фрагменты БПЛА повредили два частных дома в Красноармейском районе. Повреждения получили два дома в хуторе Трудобеликовском. В одном из них выбило окна и двери. Во втором — повреждены окна и навес.

