В Краснодаре уничтожили 154,3 кг субпродуктов с вирусом африканской чумы свиней

Субпродукты с вирусом африканской чумы свиней поступили из мясоперерабатывающего предприятия ООО «ТД Кущевский».

Зараженная продукция поступила на предприятие в Краснодаре. По решению собственника уничтожили 154,3 кг субпродуктов, в которых выделен генетический материал вируса, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ДНК вируса африканской чумы свиней обнаружили в пробах свиноводческой продукции и сырья, которое хранилось в холодильной камере на улице Уральской, 95.

Ранее вспышку африканской чумы свиней обнаружили в Кущевском и в Брюховецком районах. На обоих предприятиях ввели карантин. Из-за вспышки АЧС на фермах уничтожат все поголовье свиней. В одном из магазинов Тимашевска нашли субпродукты, зараженные африканской чумой свиней. На территории свинотоварной фермы ООО «Степь» ЗАО «Новосергиевское» в Крыловском районе выявили третий очаг АЧС.