В Краснодаре участницу «бойцовского клуба» подростков отправили в спецучреждение

Следователи установили личности шести участников «бойцовского клуба» из микрорайона Губернского.

По данным следствия, с сентября этого года группа подростков из хулиганских побуждений применяла физическое насилие в отношении сверстников. Следователи задержали двоих участников группы — подростков 15 и 17 лет. Установлено, что они принимали наиболее активное участие в противоправных действиях в отношении несовершеннолетних.

Еще одну активную участницу группы, 15-летнюю девушку, с учетом особенностей здоровья поместили в спецучреждение закрытого типа. Остальным подросткам суд избрал меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества.

Правоохранители продолжают сбор и закрепление доказательственной базы, а также на установление иных возможных участников группы. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о заключении задержанных подростков под стражу. Ход расследования находится под контролем в аппарате следственного управления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители микрорайона Губернского пожаловались на «бойцовский клуб» из подростков под окнами. По словам местных жителей, дети от 12 до 16 лет собираются в группы и устраивают массовые драки. СК возбудил дело после публикаций о «бойцовском клубе» подростков.

Также стало известно, что 16-летняя девочка избила знакомую возле школы и выбила ей зуб. С заявлением об избиении 14-летней девочки вечером 3 ноября в полицию Краснодара обратилась ее мать. Полиция Краснодара начала проверку. Выяснилось, что напавшая на школьницу девушка состоит на учете в полиции.

Практикующий психолог Алена Гриненко отметила, что проявление такой агрессии со стороны детей специалисты называют «криком о помощи».

Отца одной из участниц «бойцовского клуба» оштрафовали за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетней.

