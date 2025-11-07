В Краснодаре 16-летняя девочка избила знакомую возле школы и выбила ей зуб

С заявлением об избиении 14-летней девочки вечером 3 ноября в полицию Краснодара обратилась ее мать.

По словам 39-летней местной жительницы, на ее ребенка вблизи школы № 104 на улице Героя Яцкова напала 16-летняя девушка. Полиция Краснодара проводит поверку.

Начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко сообщил интернет-порталу «Кубань 24», что напавшая на школьницу девушка состоит на учете в полиции.

«В настоящее время проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений 14-летней девочке ее 16-летней знакомой. Школьница получила повреждения лица, также был выбит зуб. Для установления степени причиненного здоровью вреда назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. Нападавшая уже состоит в полиции на учете по делам несовершеннолетних. Ее действием будет дана правовая оценка», — сказал Коноваленко.

Ход и результаты процессуальной проверки находятся под контролем прокуратуры.

Предварительно установлено, что 16-летняя девушка, напавшая на школьницу, находится на домашнем обучении МАОУ СОШ № 104. Она состоит на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики.

Она, находясь во дворе многоквартирного дома в микрорайоне Губернский, организовала массовое скопление подростков и используя малозначительный повод, избила 14-летнюю девочку.

Сейчас правонарушительницу доставили в территориальный отдел полиции.

Органами прокуратуры края организована проверка исполнения уполномоченными органами требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также родителями по исполнению своих обязанностей по воспитанию детей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

