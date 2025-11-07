СК возбудил дело после публикаций о «бойцовском клубе» подростков в Краснодаре

Сообщения о группе агрессивных подростков распространили в соцсетях жители микрорайона Губернского.

На основании публикаций следственный отдел по Прикубанскому округу города Краснодара СК России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц. Также следователями будет дана оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики.

Сейчас ведется сбор и закрепление доказательственной базы. Глава СУ СК России по Краснодарскому краю поручил в ходе следствия установить все обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного находится под контролем в аппарате следственного управления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители Краснодара пожаловались на «бойцовский клуб» из подростков под окнами. По их словам, дети от 12 до 16 лет собираются в группы по 20-20 человек и устраивают массовые драки между собой — они собираются в круг и по очереди выводят в центр двоих дерущихся.

При этом сообщается, что агрессия подростков выходит за пределы их «круга» — очевидцы рассказали, что участники также нападают на прохожих, в том числе на детей, из-за чего многие боятся выходить вечером на улицу. Жители района готовят коллективное обращение в полицию.

