В Краснодаре оштрафовали отца одной из участниц «бойцовского клуба» подростков

Информация об инцидентах с участием подростков в микрорайоне Губернском распространилась в соцсетях 7 ноября.

После этого местный житель со своей несовершеннолетней дочерью, участвовавшей в драках, самостоятельно приехали в отделение полиции, где с ними работали сотрудники ПДН.

Девушка дала объяснения по всем фактам, изложенным в публикациях. В отношении ее отца полицейские составили административный материал за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетней.

Проверка продолжается. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители микрорайона Губернского пожаловались на «бойцовский клуб» из подростков под окнами. По словам местных жителей, дети от 12 до 16 лет собираются в группы и устраивают массовые драки. СК возбудил дело после публикаций о «бойцовском клубе» подростков.

Также стало известно, что 16-летняя девочка избила знакомую возле школы и выбила ей зуб. С заявлением об избиении 14-летней девочки вечером 3 ноября в полицию Краснодара обратилась ее мать. Она рассказала, что на девочку вблизи школы № 104 на улице Героя Яцкова напала 16-летняя девушка, избила и выбила зуб. Полиция Краснодара начала проверку. Выяснилось, что напавшая на школьницу девушка состоит на учете в полиции.

