Жители Краснодара пожаловались на «бойцовский клуб» из подростков под окнами

Жалобы на агрессивную банду подростков, устроившую массовую драку во дворе дома в микрорайоне Губернском, появились вечером 6 ноября.

По словам местных жителей, дети от 12 до 16 лет собираются в группы по 20-20 человек и устраивают массовые драки между собой — они собираются в круг и по очереди выводят в центр двоих дерущихся.

При этом сообщается, что агрессия подростков выходит за пределы их «круга» — очевидцы рассказали, что участники также нападают на прохожих, в том числе на детей, из-за чего многие боятся выходить вечером на улицу. Жители района готовят коллективное обращение в полицию.

«В полицию Краснодара сообщение о данном факте не поступало. Вместе с тем, на основании выявленной в сети Интернет информации инициировано проведение проверки. На место направлены сотрудники полиции для установления всех обстоятельств возможного инцидента. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможных противоправных действиях подростков, просят обратиться по телефону 102, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

