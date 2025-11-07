Участниками детского «бойцовского клуба» в Краснодаре займутся КДН и психологи

Вице-губернатор Краснодарского края по социальным вопросам Александр Руденко прокомментировал сообщения об агрессивной группе подростков, устраивающих драки в микрорайоне Губернском.

Руденко подчеркнул, что согласен с горожанами, переживающими за детей.

«Со всеми ребятами, которые устроили «бойцовский клуб» на улице, проведем работу Абсолютно согласен с краснодарцами, которые переживают за детей, устраивающих драки во дворах жилых домов. Эта новость облетела все соцсети. Группа ребят во главе с девочкой создала что-то вроде бойцовского клуба. Дерутся в темных безлюдных местах. Всем, по словам очевидцев, по 12-16 лет», — сказал Руденко.

Он сообщил, что подростками уже занимаются комиссия по делам несовершеннолетних и полиция. Кроме того с детьми и их семьями будут работать психологи. Также Руденко напомнил, что необходимо направить энергию подростков в мирное русло — в этом состоит задача взрослых.

«Давайте посмотрим с другой стороны — у детей сложнейший переходный возраст. Помню себя и товарищей в 15-16 лет. Нужно помочь им попасть в цивилизованный спорт. Тем более, что у нас создана по поручению губернатора мощная спортивная база. В крае 34 центра единоборств. Каждый желающий может записаться через Госуслуги. Сейчас спорт стал действительно доступен для детей», — написал Руденко в Telegram.

Он также подчеркнул, что будет держать ситуацию под контролем. Она не останется без внимания педагогического и спортивного сообщества региона.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», СК возбудил дело после публикаций о банде агрессивных подростков в Краснодаре.

