Психолог объяснила поведение подростков из «бойцовского клуба» в Краснодаре

Следственный комитет возбудил уголовное дело о групповом хулиганстве в Краснодаре. Фигурантами стали участники подростковой банды, которые запугивают и избивают сверстников в Прикубанском округе.

На эти бои собираются подростки со всего района. На видео в центре драки — малолетняя девочка, которая избивает свою сверстницу. Драки привлекают всех желающих, а когда мест в первых рядах не хватает, подростки залезают на забор и перекладины.

«Кадры с поединком снимали из этого дома. Детская площадка, которая стала рингом для подростковых боев, находится неподалеку от школы в центре двора, в окружении жилых домов», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Николай Тихий.

Местные жители наслышаны о компании подростков. Особенно о предводительнице, которая, по словам местных, собирает друзей и выкладывает свои прогулки в социальные сети.

— Она собрала банду из 30 человек и избивает детей. Я даже знаю девочку, которой зубы выбили.

Проявление такой агрессии со стороны детей психологи называют криком о помощи, часто такие люди объединяются в группы, потому что по одиночке им страшно.

«Эти дети не родились жестокими, часто они сами жертвы обстоятельств безразличия. Таким образом они взывают о помощи», — объясняет практикующий психолог Алена Гриненко.

Местные жители опасаются выпускать своих детей на улицу. Екатерина Колесникова теперь не отпускает свою дочь одну из дома.

«Много сообщений у нас по школе, что деток избивают, я сама теперь боюсь, хожу забирать ребенка из школы. Раньше она выходила сама вечером, теперь нет», — говорит жительница Краснодара Екатерина Колесникова.

Сегодня стало известно, что отец вместе с несовершеннолетней зачинщицей посетили отдел полиции, где с ними работали сотрудники ПДН округа. В отношении папы девочки составлен административный материал за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию, а на опубликованные кадры отреагировал СК.

«Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц. Кроме того, следователями будет дана оценка действиям или бездействию органов профилактики», — говорит старший помощник руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

Сейчас работу со всей компанией подростков ведут соответствующие профильные специалисты.

«Данная ситуация находится под контролем краевой комиссии. С родителями и детьми будет проведена профилактическая работа, дана действиям всех причастных правовая оценка», — отмечает начальник отдела организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края Анна Костина.

«Педагогами и психологами будет отдельно проведена работа со всеми участниками драки. Это ребята, которые обучаются в двух наших школах. Помимо этого, ставим для себя задачу, чтобы их энергию направить в полезное русло: занятие спортом, тем более для этого у нас сегодня все возможности есть», — говорит и. о. директора городского департамента образования Краснодара Елена Ильченко.

Каждая школа предлагает не менее шести спортивных кружков, включая секции по единоборствам, греко-римской борьбе и самбо, чтобы физическая сила подростков применялась только в соревнованиях и под присмотром тренеров.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители микрорайона Губернского пожаловались на «бойцовский клуб» из подростков под окнами. По словам местных жителей, дети от 12 до 16 лет собираются в группы и устраивают массовые драки. СК возбудил дело после публикаций о «бойцовском клубе» подростков.

