В аэропорту Сочи спустя пять часов отменили ограничения на полеты

Временный запрет на взлет и посадку судов в международной воздушной гавани Сочи ввели рано утром 28 ноября из-за угрозы атаки беспилотников.

Ограничения в аэропорту города-курорта действовали с 5:39. О возобновлении полетов в 10:31 сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

За время действия плана «Ковер» на запасной аэродром в Минеральных Водах ушли пять самолетов, летевших в Сочи. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В течение 28 ноября авиакомпании должны стабилизировать свое расписание, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром в пятницу временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи. Ограничения на полеты в аэропортах Краснодара и Геленджика сняли около 9:10 28 ноября.

Во время действия угрозы атаки беспилотников в крае в Сочи началось отражение атаки беспилотников. Об этом в 8:21 сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин. Он призвал жителей Сочи не отправлять детей в школы и детсады. Угрозу атаки БПЛА на курорте отменили в 9:47.

