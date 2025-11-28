В аэропорту Сочи после отмены ограничений 28 ноября задерживаются 28 рейсов

Ограничения на взлет и посадку в аэропорту сняли в пятницу около 10:30. По данным онлайн-табло авиагавани курорта на 11:05, на вылет задерживаются 9 рейсов, еще 19 — на прилет.

В числе городов России, куда самолеты отправятся с задержкой, — Москва, Иваново и Санкт-Петербург. Среди зарубежных направлений — Стамбул. Также совмещены два рейса в Ереван.

Прибудут в аэропорт города-курорта с опозданием воздушные суда из Минеральных Вод, Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Красноярска, Тюмени, Уфы, Казани, Нового Уренгоя, Иванова и Кирова. Задержатся также и международные рейсы из Стамбула, Бахрейна, Антальи и Еревана. Также совмещен один рейс в Ереван и отменены два в Москву.

По данным пресс-службы Международного аэропорта Сочи, авиакомпании должны стабилизировать свое расписание течение 28 ноября.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром в пятницу временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи.

Во время действия угрозы атаки беспилотников в крае в Сочи началось отражение атаки беспилотников. Об этом в 8:21 сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин. Он призвал жителей Сочи не отправлять детей в школы и детсады. Угрозу атаки БПЛА на курорте отменили в 9:47.

За время действия ограничений в аэропорту Сочи на запасной аэродром в Минеральных Водах ушли пять самолетов.

