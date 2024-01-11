В Адыгее будут судить водителя, утопившего машину с людьми в реке Белой

Авария, в которой погибли женщина и маленький ребенок, произошла ночью 13 ноября в станице Ханской в Адыгее. В январе этого года уголовное дело в отношении водителя передали в суд.

По данным следствия, пьяный житель станицы Ханской ехал за рулем «Шевроле Нива, не справился с управлением. Из-за этого машина съехала с обрыва в реку Белую. В результате ДТП погибли женщина и ее маленький ребенок — они утонули в реке. Еще одна девочка-подросток получила травмы легкой степени тяжести и смогла выбраться на берег.

В отношении мужчины возбудили и расследовали уголовное дело о нарушении пьяным водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек. Расследование завершено, материалы дела с утвержденным прокуратурой Майкопа обвинительным заключением передали в суд, сообщает СУ СК РФ по Республике Адыгея в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», поздно ночью 13 ноября семья из 5 человек возвращалась домой в автомобиле Chevrolet Niva. Мужчина выпил, а потом сел за руль и не справился с управлением. Машина съехала в реку с обрыва. Три человека смогли самостоятельно выбрались на берег — это сам водитель и двое несовершеннолетних. 34-летнюю пассажирку и ее 10-летнего сына унесло бурным течением реки.

Машину с помощью троса около 1:00 14 ноября вытащили из реки, людей в ней не было. Днем 14 ноября нашли тело женщины. Тело мальчика обнаружить не удалось. СК Адыгеи начал проверку по факту ДТП, а затем возбудил уголовное дело в отношении водителя, до суда его поместили под стражу.