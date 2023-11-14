Машина съехала в реку в Адыгее, вода унесла женщину и ребенка

Сообщение о том, что в станице Ханской под Майкопом в реку Белую съехал легковой автомобиль, поступило ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Адыгея ночью 14 ноября.

На место прибыли спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России и оперативные группы МЧС и приступили к обследованию реки и берега ниже по течению. В машине находилось 5 человек, 3 из которых самостоятельно выбрались на берег. Сейчас ищут двоих человек: 34-летнюю женщину и 10-летнего ребенка.

В поисково-спасательных работах участвуют 16 человек, 4 единицы техники и 2 плавсредства.

Ночью, в 0:40 спасатели нашли автомобиль. По состоянию на 1:30 поиски людей результатов не дали. Работы продолжатся с наступлением светлого времени суток, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея в Telegram.

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