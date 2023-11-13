Навигатор завел туриста на опасную тропу около дольменов в горах Сочи

Спасателям ЮРПСО поступило сообщение о том, что в районе реки Капибге заблудился турист.

По словам звонящего 32-летнего мужчины, он отправился на прогулку к дольменам в окрестностях аула Хаджико, а затем решил прогуляться к водопадам, которые находились в 2,5 км. Турист проложил в навигаторе маршрут и пошел по тропе. Однако тропа пролегала по рельефу с перепадами высот. В результате турист заблудился на тропе над водопадами и подвернул ногу, после чего обратился за помощью к спасателям.

По данным геолокации сотрудники Лазаревского подразделения ЮРПСО нашли туриста. По их словам, хоть навигатор и проложил тропу до водопадов, но маршрут этот не экскурсионный.

Турист рассказал, что приехал на отдых из Ярославля и в такой поход отправился впервые. Мужчина планировал погулять по лесу пару часов и поехать на работу, с собой у него не было еды и воды. Он ушел в лес в 5:00 и вышел из него через 12 часов. Спасатели вывели туриста из леса и на служебном автомобиле доставили в город, медпомощь ему не потребовалась, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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