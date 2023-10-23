Спасатели помогли туристам, которых навигатор завел на обрыв в горах Сочи

В МЧС 21 октября около 22:00 позвонил парень и сообщил о том, что ему и его девушке необходима помощь.

По словам звонившего, он с подругой гулял в горах. С наступлением вечера они не успели выйти из гор. Молодые люди поднимались по навигатору по восточному склону горы Ачишхо и Греческому отрогу и выбрали короткую, но крутую тропу. В итоге туристы застряли в темноте на узкой каменистой осыпи. На скальном участке тропы им не хватало места даже присесть.

После звонка спасателям туристы решили оставить рюкзаки, взяли самое необходимое и начали пробираться наверх, цепляясь за кустарники на краях осыпи.

Спасатели прибыли на место и встретили туристов уже на гребне. Медпомощь им не потребовалась. Утром сотрудники МЧС помогли молодым людям поднять рюкзаки и вывели их в безопасное место, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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