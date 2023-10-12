В Сочи спасатели спустили со скалы туриста, заблудившегося на лесной тропе

Спасателям ЮРПСО вечером 11 октября поступило сообщение о том, что в лесу неподалеку от Вольерного комплекса «Лаура» заблудился мужчина.

По телефону мужчина сообщил о том, что находится на крутом склоне и не может выбраться. Сотрудники Краснополянского подразделения выехали на место и нашли туриста на скальном участке на высоте около 800 м над уровнем моря. При помощи альпинистского снаряжения туристу помогли спуститься.

На обратном пути 33-летний житель Ярославской области он рассказал, что днем обошел Вольерный комплекс, увидел тропу в лес и пошел по ней вверх. Несмотря на то, что тропа через некоторое время закончилась, мужчина продолжил подниматься в гору и оказался на крутом склоне. Медпомощь туристу не потребовалась, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Читайте также: спасатели нашли туристку, испугавшуюся коров и заблудившуюся в лесу в Сочи.