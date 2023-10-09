Спасатели нашли туристку, испугавшуюся коров и заблудившуюся в лесу в Сочи

Спасателям вечером 8 октября позвонила женщина и сообщила о том, что заблудилась в лесу.

Местонахождение туристка определить не могла, но описала примерный маршрут. По ее словам, она шла со стороны села Верхнеармянская Хобза в сторону Солох-Аула по грунтовой дороге. В лесу женщина встретила коров, испугалась и решила обойти их, после чего потеряла дорогу. Через время она нашла заброшенную базу отдыха в лесу и остановилась там на ночлег.

Благодаря устойчивому мобильному сигналу женщина передала спасателям свои координаты. Около 9:00 9 о5ктября спасатели обнаружили туристку. Женщину вывели из леса и доставили в поселок Лоо. Медпомощь 38-летней жительнице Тверской области не потребовалась, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

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