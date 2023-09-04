Купили ботинки вместо потерянных: спасатели эвакуировали двоих туристов, заблудившихся в горах в Сочи

Спасателям ЮРПСО вечером 2 сентября поступило сообщение о том, что в парень с девушкой заблудились на склонах горы Ачишхо.

Группа не была зарегистрирована в МЧС. Спасатели дозвонились до туристов и выяснили по геолокации, что те находятся на высоте около 1,8 тыс. м над уровнем моря в верховьях рек Рыбная и Ачипсе. Туристы рассказали о том, что во время похода у них закончилась вода, поэтому им пришлось спуститься через кусты рододендрона к реке. Девушка во время спуска потеряла ботинок.

Понимая, что выводить из леса туристов без ботинок будет долго и сложно, узнали размер ноги девушки и купили ей новую пару обуви. Утром 3 сентября дежурная смена Краснополянского подразделения выехала в сторону Хмелевских озер, оттуда спасатели пошли пешком.

В 13:40 туристов нашли, они были в удовлетворительном состоянии. Обратно группа двинулась по тропе вдоль реки Рыбной до хребта Ачишхо и далее — в сторону Хмелевских озер. Во время перехода через горы пошел дождь. В 20:00 группа остановилась на ночевку в километре от тропы на гору Зеленую.

Утром 4 сентября спасатели совместно с туристами продолжили путь. В 13:00 они поднялись на перевал Ачишхо и начали спуск в сторону Хмелевских озер к служебному автомобилю. После чего туристов доставили в безопасное место, в 18:00 дежурная смена вернулась на базу, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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