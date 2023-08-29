Женщина сломала голеностоп, поскользнувшись при спуске в Крабовое ущелье в Сочи

В Крабовое ущелье Лазаревского района 36-летняя туристка из Калужской области отправилась на прогулку вместе с супругом.

Женщина поскользнулась на тропе, упала и сломала голеностопный сустав на левой ноге.

Спасатели обнаружили пострадавшую в 1 км от начала маршрута. Они наложили фиксирующую шину на поврежденную ногу и транспортировали женщину на носилках до автомобиля повышенной проходимости Сочинского нацпарка.

Пострадавшую вывезли из леса и доставили в городскую больницу № 1, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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