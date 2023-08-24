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В горах Красной Поляны спасатели помогли двоим туристам спуститься с водопада Кейва

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gorah-krasnoj-polyany-spasateli-pomogli-dvoim-turistam-spustitsya-s-vodopada-kejva
В горах Красной Поляны спасатели помогли двоим туристам спуститься с водопада Кейва
Фото t.me/urpso_mchs

Спасателям 24 августа поступило сообщение о том, что в районе горы Ачишхо помощь требуется женщине.

Высинилось, что супружеская пара из Москвы решила прогуляться по отрогам горы до водопада Кейва. На одном из крутых подъемов женщина испугалась резкого уклона горы и осталась сидеть на тропе. У нее начался приступ паники.

Через службу «112» ее супруг связался со спасателями. По геолокации спасатели Краснополянского подразделения обнаружили туристов — они находились на тропе на высоте около 1 тыс. м над уровнем моря.

При помощи альпинистского снаряжения 36-летнюю женщину спустили с крутого участка. После этого супругов сопроводили по тропе до служебного автомобиля и вывезли в поселок Красная Поляна. Медпомощь им не потребовалась, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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