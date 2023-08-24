В горах Красной Поляны спасатели помогли двоим туристам спуститься с водопада Кейва

Спасателям 24 августа поступило сообщение о том, что в районе горы Ачишхо помощь требуется женщине.

Высинилось, что супружеская пара из Москвы решила прогуляться по отрогам горы до водопада Кейва. На одном из крутых подъемов женщина испугалась резкого уклона горы и осталась сидеть на тропе. У нее начался приступ паники.

Через службу «112» ее супруг связался со спасателями. По геолокации спасатели Краснополянского подразделения обнаружили туристов — они находились на тропе на высоте около 1 тыс. м над уровнем моря.

При помощи альпинистского снаряжения 36-летнюю женщину спустили с крутого участка. После этого супругов сопроводили по тропе до служебного автомобиля и вывезли в поселок Красная Поляна. Медпомощь им не потребовалась, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Читайте также: турист из-за красивых фотографий застрял на крутом склоне над морем в Анапе.