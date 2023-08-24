Турист из-за красивых фотографий застрял на крутом склоне над морем в Анапе

Инцидент произошел 23 августа в поселке Большой Утриш.

Парень гулял по берегу и решил подняться на гору, чтобы сделать красивые фотографии. Он забрался на высоту около 250-280 м и не смог двинуться дальше. Пострадавший смог вызвать помощь.

На место прибыли спасатели Анапского аварийно-спасательного отряда. Они сразу обнаружили туриста. Чтобы подойти к нему, потребовались 2 часа. По словам спасателей, горы на Утрише только на первый взгляд пологий. Грунт на них очень сыпучий, подняться вверх до определенного участка не сложно, а вот спуститься самостоятельно зачастую невозможно.

При помощи альпинистского снаряжения спасатели эвакуировали туриста с крутого склона горы в безопасное место. Пострадавший от медпомощи отказался, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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