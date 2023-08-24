В Сочи спасатели эвакуировали туриста, который во время рубки дров ударил себя по ноге топором

Спасателям ЮРПСО 23 августа поступило сообщение о том, что 20-летний турист получил рубленую рану ноги во время похода.

Зарегистрированная туристическая группа в составе 6 человек отправилась в двухдневный поход с ночевкой на слиянии рек Ажек и Сочи. Вечером во время рубки дров молодой человек попал по стопе топором. Его друзья при помощи ремня и футболки остановили кровотечение и обработали рану перекисью водорода.

Туристы пытались дозвониться спасателям ночью, но связи в том районе не было. Двое членов группы в темноте вышли в сторону экопоселения «Ажек», но сбились с тропы и вернулись обратно. Утром туристы вновь вышли в сторону экопоселения, оттуда им удалось дозвониться в службу «112».

Спасатели доехали на автомобиле до начала маршрута экопарка «Ажек». В 4 км от тропы обнаружили пострадавшего. Медик обработала пострадавшему рубленую рану левой стопы и наложила давящую повязку. После этого спасатели на носилках транспортировали пострадавшего к служебной машине и вывезли из леса к дороге. Там сочинца передали врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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