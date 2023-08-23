Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

На Кубани спасатели достали из реки подростка, которого едва не унесло бурным течением

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-spasateli-dostali-iz-reki-podrostka-kotorogo-edva-ne-uneslo-burnym-techeniem
На Кубани спасатели достали из реки подростка, которого едва не унесло бурным течением
Фото t.me/kubanspas

В ЕДДС Лабинского района вечером 22 августа поступило сообщение от очевидцев о том, что течением реки Лабы уносит подростка.

На место прибыли спасатели и установили, что 17-летний подросток без взрослых отдыхал на берегу реки Лаба в окрестностях Лабинска. Парень решил проплыть по течению реки от Вольненского моста в сторону шлюзов. Течение оказалось слишком сильным, подросток запаниковал. В какой-то момент парню, которого уже стало уносить течением, удалось схватиться за ветку и позвать на помощь.

Спасатели спустили на воду катамаран выше по течению реки, подошли к пострадавшему, подобрали его и благополучно доставили на берег. Медпомощь подростку не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

Читайте также: в Краснодарском крае с начала купального сезона на воде погибли 57 человек.

Статьи
Пять самых известных собак в мире
Пять самых известных собак в мире
Группы крови человека: виды и особенности
Группы крови человека: виды и особенности
10 цитат Сергея Довлатова
10 цитат Сергея Довлатова
Витамины группы B: за что отвечают и где содержатся
Витамины группы B: за что отвечают и где содержатся
Базовый уход за лицом после 50 лет
Базовый уход за лицом после 50 лет
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях