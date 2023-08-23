На Кубани спасатели достали из реки подростка, которого едва не унесло бурным течением

В ЕДДС Лабинского района вечером 22 августа поступило сообщение от очевидцев о том, что течением реки Лабы уносит подростка.

На место прибыли спасатели и установили, что 17-летний подросток без взрослых отдыхал на берегу реки Лаба в окрестностях Лабинска. Парень решил проплыть по течению реки от Вольненского моста в сторону шлюзов. Течение оказалось слишком сильным, подросток запаниковал. В какой-то момент парню, которого уже стало уносить течением, удалось схватиться за ветку и позвать на помощь.

Спасатели спустили на воду катамаран выше по течению реки, подошли к пострадавшему, подобрали его и благополучно доставили на берег. Медпомощь подростку не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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