Спасатели нашли тело женщины, которая была в упавшей в реку машине в Адыгее

Тело пропавшей ночью 34-летней женщины обнаружили 14 ноября в 10:50 при обследовании реки Белой.

Проводятся следственные мероприятия. Поиски 10-летнего ребенка, который тоже был в машине, продолжаются. Спасатели ищут вдоль прибрежной линии, а также в акватории реки Белой по течению. Зона поиска разбита на четыре участка.

В поисково-спасательных работах участвуют 28 человек, 8 единиц техники и 2 плавсредства, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», машина ночью съехала в реку в Адыгее, вода унесла женщину и 10-летнего ребенка. В машине находились 5 человек, 3 из которых самостоятельно выбрались на берег. Начались поиски двух человек.

В 0:40 спасатели нашли автомобиль. Утром его с помощью троса вытащили из реки, людей в нем не было. СК Адыгеи начал проверку по факту падения автомобиля в реку.