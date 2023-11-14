СК Адыгеи начал проверку после пропажи женщины и ребенка в реке Белой

Следственный отдел Майкопа проводит проверку по факту падения автомобиля в реку Белую в станице Ханской.

По предварительным данным, ночью 13 ноября местный житель ехал за рулем Chevrolet Niva и не справился с управлением. Машина съехала с обрыва и упала в реку. В момент падения в машине находились пять человек: водитель и четверо пассажиров, в том числе трое детей.

Водитель и двое несовершеннолетних смогли самостоятельно выбраться на берег. Местонахождение двух других пассажиров — 34-летней женщины и ее 10-летнего сына не установлено. Сейчас ведутся их поиски.

Следователи проводят доследственную проверку. В действиях водителя усматриваются признаки преступления по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух человек. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о том, что в станице Ханской под Майкопом в реку Белую съехал легковой автомобиль, поступило ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Адыгея ночью 14 ноября. Около 1:40 14 ноября спасатели обнаружили в реке автомобиль. Утром его с помощью троса вытащили из реки, людей в нем не было.