Водителя упавшей в реку Белую в Адыгее машины поместили под стражу
Автомобиль съехал в реку ночью 13 ноября в станице Ханской по вине мужчины, который сел за руль пьяным.
В машине ехала семья из пяти человек. В результате ДТП река унесла женщину и 10-летнего мальчика. Тело женщины нашли, ребенка еще ищут.
«По ходатайству следователя следственного отдела по городу Майкоп в отношении обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия в станице Ханской, в результате которого погибли люди, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК России по Республике Адыгея в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», поздно ночью 13 ноября семья из 5 человек возвращалась домой в автомобиле Chevrolet Niva. Мужчина выпил, а потом сел за руль и не справился с управлением. Машина съехала в реку с обрыва. Три человека смогли самостоятельно выбрались на берег — это сам водитель и двое несовершеннолетних. 34-летнюю пассажирку и ее 10-летнего сына унесло бурным течением реки.
Машину с помощью троса около 1:00 14 ноября вытащили из реки, людей в ней не было. Днем 14 ноября нашли тело женщины. СК Адыгеи начал проверку по факту ДТП, а затем возбудил уголовное дело в отношении водителя.