Водителя упавшей в реку Белую в Адыгее машины поместили под стражу

Автомобиль съехал в реку ночью 13 ноября в станице Ханской по вине мужчины, который сел за руль пьяным.

В машине ехала семья из пяти человек. В результате ДТП река унесла женщину и 10-летнего мальчика. Тело женщины нашли, ребенка еще ищут.

«По ходатайству следователя следственного отдела по городу Майкоп в отношении обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия в станице Ханской, в результате которого погибли люди, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК России по Республике Адыгея в Telegram.