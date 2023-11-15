СК Адыгеи: водитель упавшего в реку автомобиля был пьян

Машина слетела с обрыва в реку 13 ноября в станице Ханской. В результате происшествия погибла женщина и пропал без вести ребенок.

По версии следствия, в тот вечер семья возвращалась домой на автомобиле Chevrolet Niva. Мужчина сел за руль после употребления алкогольных напитков. Он не справился с управлением и съехал с обрыва в реку Белую. В результате ДТП 34-летняя пассажирка скончалась, ее 10-летнего ребенка унесло бурным течением горной реки. Травмы получила 16-летняя пассажирка внедорожника.

В отношении водителя автомобиля завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек по ч. 6 ст. 264 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Подозреваемого уже задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следователь намерен заключить его под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 15 ноября в Адыгее возобновили поиски унесенного рекой мальчика, который находился в упавшем автомобиле.