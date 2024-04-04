В Адыгее 10 лет колонии дали водителю, утопившему машину с людьми в реке Белой

В Адыгее 4 апреля суд вынес приговор в отношении жителя станицы Ханской, по вине которого женщину и мальчика унесло рекой в ноябре 2023 года.

По данным следствия, пьяный житель станицы Ханской ехал за рулем «Шевроле Нива, не справился с управлением. Из-за этого машина съехала с обрыва в реку Белую. В результате ДТП погибли женщина и ее маленький ребенок — они утонули в реке. Еще одна девочка-подросток получила травмы легкой степени тяжести, ей удалось выбраться из машины на берег.

Возбудили уголовное дело, следствие собрало достаточно доказательств вины обвиняемого. Суд назначил подсудимому 10 лет лишения свободы в колонии общего режима и на 2,5 года запретил ему работать водителем. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Адыгея в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», поздно ночью 13 ноября семья из 5 человек возвращалась домой в автомобиле Chevrolet Niva. Мужчина выпил, а потом сел за руль и не справился с управлением. Машина съехала в реку с обрыва. Три человека смогли самостоятельно выбрались на берег — это сам водитель и двое несовершеннолетних. 34-летнюю пассажирку и ее 10-летнего сына унесло бурным течением реки.

Машину с помощью троса около 1:00 14 ноября вытащили из реки, людей в ней не было. Днем 14 ноября нашли тело женщины. Тело мальчика обнаружить не удалось. СК Адыгеи начал проверку по факту ДТП, а затем возбудил уголовное дело в отношении водителя, до суда его поместили под стражу.