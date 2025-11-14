Три украинских беспилотника сбили над Черным морем вечером 14 ноября

В пятницу вечером ВСУ предприняли очередную попытку атаковать объекты над территории РФ при помощи беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Дежурные средства ПВО в период с 18:00 до 20:00 уничтожили три украинских беспилотника над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», над Краснодарским краем и Черным морем ночью 14 ноября сбили 125 украинских беспилотников. В результате налета украинских беспилотников в Новороссийске повреждения получила нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис».

Фрагменты сбитых БПЛА повредили несколько многоквартирных домов. В одном из них пострадал мужчина, его госпитализировали. Обломки беспилотников также обнаружили на территории Новороссийского комбината хлебопродуктов.

Кроме того, фрагменты дронов повредили гражданское судно в порту Новороссийска. Госпитализированы трое членов экипажа.

