Очевидцы рассказали подробности атаки украинских беспилотников на Новороссийск

Происшествия
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Краснодарский край ночью 14 ноября подвергся одной из самых массированных атак украинских БПЛА.

По данным Минобороны, над территорией региона были перехвачены и уничтожены 66 дронов. Еще 59 БПЛА были сбиты над Черным морем. От атаки украинских беспилотников пострадал Новороссийск. В городе-герое ввели режим ЧС.

«Удар пришелся прямо в квартиру. Мощной волной уничтожена вся оконная рама. Судя по повреждениям, обломок прошелся по стене и оставил дыру в ней. Теперь в комнате лишь куски бетона, металлоконструкция от подоконника, вокруг пыль и осколки стекла. К счастью, в момент падения обломка дома никого не было», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Ваник Абраамян.

Однако были люди в соседней квартире. Анна Новикова рассказала, что они с супругом услышали звук сирены и сначала пытались укрыться в коридоре — подальше от окон. Однако позже мужчина вернулся в зал, чтобы забрать документы и спасти собаку. В этот момент в окно попал обломок беспилотника.

«Произошел взрыв, пошел дым. Еле супруга вынесла, он был весь в крови», — делится жена пострадавшего Анна Новикова.

Мужчину госпитализировали. По словам супруги, его жизни ничего не угрожает.

В доме на другой улице в нескольких квартирах выбиты окна, повреждены фасады и автомобили. Игорь Мелентьев ночью не спал. Услышав хлопок, сразу поднял тревогу и укрыл семью подальше от обломков.

«Выбило окно. Сила удара была очень мощной», — рассказывает жилец пострадавшего дома Игорь Мелентьев.

От фрагментов беспилотников пострадали четырех многоквартирных домах и два частных. Кроме этого, в результате массированной атаки ВСУ повреждено одно гражданское судно в порту. Пострадали три человека из экипажа корабля. Их госпитализировали, оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Нанесен ущерб и инфраструктуре города. Фрагменты беспилотников затронули контейнерный терминал, береговые сооружения, нефтебазу. Возгорание после падения фрагментов дрона оперативно потушили. Пострадавших нет.

«В устранении ЧС задействуются более 170 человек и 50 единиц техники. Определяется ущерб», — отмечает руководитель ГО и ЧС Новороссийска Игорь Васильев.

На данный момент оперативные службы обследуют места происшествия. После чего сотрудники администрации районов приступят к поквартирным обходам жилых помещений для составления плана аварийно-восстановительных работ по каждому адресу, где есть повреждения. На базе школы № 29 развернули пункт временного размещения.

Всем пострадавшим в результате атаки окажут всю необходимую помощь. Сейчас все силы и средства брошены на ликвидацию последствий атаки. В городе введен режим ЧС. Развернут оперативный штаб, координирующий действия всех служб.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате налета украинских дронов в Новороссийске, кроме жилых домов, повреждения получила нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». Фрагменты беспилотников обнаружили на территории Новороссийского комбината хлебопродуктов.

В течение дня 14 ноября в Новороссийске проводили поквартирные обходы пострадавших от ночной атаки многоквартирных домов. Специалисты зафиксировали, что повреждения получили окна в 60 квартирах.

Подробнее о ночной атаке дронов на Новороссийск читайте в нашей статье.

Ваник Абраамян

