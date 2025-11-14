Очевидцы рассказали подробности атаки украинских беспилотников на Новороссийск

Краснодарский край ночью 14 ноября подвергся одной из самых массированных атак украинских БПЛА.

По данным Минобороны, над территорией региона были перехвачены и уничтожены 66 дронов. Еще 59 БПЛА были сбиты над Черным морем. От атаки украинских беспилотников пострадал Новороссийск. В городе-герое ввели режим ЧС.

«Удар пришелся прямо в квартиру. Мощной волной уничтожена вся оконная рама. Судя по повреждениям, обломок прошелся по стене и оставил дыру в ней. Теперь в комнате лишь куски бетона, металлоконструкция от подоконника, вокруг пыль и осколки стекла. К счастью, в момент падения обломка дома никого не было», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Ваник Абраамян.

Однако были люди в соседней квартире. Анна Новикова рассказала, что они с супругом услышали звук сирены и сначала пытались укрыться в коридоре — подальше от окон. Однако позже мужчина вернулся в зал, чтобы забрать документы и спасти собаку. В этот момент в окно попал обломок беспилотника.

«Произошел взрыв, пошел дым. Еле супруга вынесла, он был весь в крови», — делится жена пострадавшего Анна Новикова.

Мужчину госпитализировали. По словам супруги, его жизни ничего не угрожает.

В доме на другой улице в нескольких квартирах выбиты окна, повреждены фасады и автомобили. Игорь Мелентьев ночью не спал. Услышав хлопок, сразу поднял тревогу и укрыл семью подальше от обломков.

«Выбило окно. Сила удара была очень мощной», — рассказывает жилец пострадавшего дома Игорь Мелентьев.

От фрагментов беспилотников пострадали четырех многоквартирных домах и два частных. Кроме этого, в результате массированной атаки ВСУ повреждено одно гражданское судно в порту. Пострадали три человека из экипажа корабля. Их госпитализировали, оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Нанесен ущерб и инфраструктуре города. Фрагменты беспилотников затронули контейнерный терминал, береговые сооружения, нефтебазу. Возгорание после падения фрагментов дрона оперативно потушили. Пострадавших нет.

«В устранении ЧС задействуются более 170 человек и 50 единиц техники. Определяется ущерб», — отмечает руководитель ГО и ЧС Новороссийска Игорь Васильев.

На данный момент оперативные службы обследуют места происшествия. После чего сотрудники администрации районов приступят к поквартирным обходам жилых помещений для составления плана аварийно-восстановительных работ по каждому адресу, где есть повреждения. На базе школы № 29 развернули пункт временного размещения.

Всем пострадавшим в результате атаки окажут всю необходимую помощь. Сейчас все силы и средства брошены на ликвидацию последствий атаки. В городе введен режим ЧС. Развернут оперативный штаб, координирующий действия всех служб.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате налета украинских дронов в Новороссийске, кроме жилых домов, повреждения получила нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». Фрагменты беспилотников обнаружили на территории Новороссийского комбината хлебопродуктов.

В течение дня 14 ноября в Новороссийске проводили поквартирные обходы пострадавших от ночной атаки многоквартирных домов. Специалисты зафиксировали, что повреждения получили окна в 60 квартирах.

Подробнее о ночной атаке дронов на Новороссийск читайте в нашей статье.

