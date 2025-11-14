Окна в 60 квартирах получили повреждения при атаке БПЛА на Новороссийск

Ночью 14 ноября город-герой подвергся массированной атаке украинских беспилотников.

Как сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко, в пятницу в течение дня проходили поквартирные обходы пострадавших от ночной атаки многоквартирных домов.

Специалисты установили, что в 60 квартир обломками БПЛА повредило окна, в одной из них поврежден балкон. Жильцы еще одной квартиры частично лишились имущества первой необходимости.

Глава Новороссийска отметил, что в первую очередь необходимо полностью обследовать помещения и составить акты их осмотра. Управляющие компании помогают местным жителям расчищать дворы, приводить в порядок общедомовое имущество, а также замерять оконные проемы.

«Всем собственникам и жильцам окажем необходимую поддержку и материальную помощь», — написал Кравченко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате атаки украинских дронов на Новороссийск повреждения, помимо многоквартирных домов, получила нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». Обломки БПЛА также повредили гражданское судно в порту города-героя, пострадали три человека.

Фрагменты беспилотников также обнаружили на территории Новороссийского комбината хлебопродуктов. После атаки дронов в Новороссийске ввели режим ЧС.

