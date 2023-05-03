СМИ: один из задержанных по делу об убийстве аниматоров на Кубани — рецидивист из банды дорожных грабителей

СМИ опубликовали имена подозреваемых в ограблении и убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко в Краснодарском крае.

По предварительным данным, задержаны 30-летний Анатолий Двойников, 44-летний Арам Татосян и 31-летний ранее судимый Демьян Кеворкьян. Все они жители Краснодарского края. Демьян Кеворкян был судим за создание вооруженной банды, в которую он вовлек троих человек.

По данным суда, в 2014 году преступная группа совершила разбойное нападение троих на жителей Тихорецкого района в доме одной из жертв. Злоумышленники били пострадавших по головам бейсбольной битой, забрали деньги и скрылись. Спустя некоторое время участники банды остановили на трассе Краснодар — Ейск машину и попросили «подбросить» их. Владельца машины и его друга избили, связали и ограбили. Позже одного пострадавшего застрелили, а второго — заставили отдать 300 тыс. рублей.

В 2016 году за кражи, разбой, бандитизм, незаконное хранение оружия, угон и вымогательство Кеворкяна приговорил к 18 годам колонии строгого режима. Сейчас правоохранители выясняют, почему он вышел досрочно, пишет КП-Кубань.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко вечером 28 апреля ехали в Усть-Лабинск из станицы Крыловской на автомобиле Hyundai Grandeur. По данным соцсетей, у машины аниматоров пробило колесо на дороге возле станицы Березанской. К ним подошли несколько мужчин и предложили помощь. После этого аниматоры перестали выходить на связь. Однако Hyundai был замечен камерами видеонаблюдения в станицах Березанской, Каневской и Ирклиевской. С банковских карт пострадавших было списано 190 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Автомобиль нашли сгоревшим 1 мая в лесополосе в Брюховецком районе. СК заявил о нескольких подозреваемых в деле.

О задержании троих мужчин, которых подозревают в убийстве 37-летнего мужчины и 19-летней девушки, СК сообщил 3 мая. По данным следствия, злоумышленники увидели стоящих в темноте на трассе мужчину и девушку и их автомобиль, и решили их убить, чтобы забрать деньги. Бандиты напали на аниматоров, забрали деньги, банковские карты. После этого фигуранты в нескольких банкоматах сняли с карт более 180 тыс. рублей. Похитив деньги, злоумышленники убили мужчину и девушку. Чтобы скрыть следы, преступники спрятали тела и сожгли иномарку.

Тело Кирилла Чуйко нашли. Место, где преступники спрятали тело Татьяны Мостыко, устанавливается.