Мужчина и девушка пропали без вести в Краснодарском крае при странных обстоятельствах

Известно, что 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко пропали без вести вечером 28 апреля возле станицы Березанской.

По версии следствия, мужчина и девушка в тот вечер ехали в Усть-Лабинск из станицы Крыловской на автомобиле Hyundai Grandeur (госномер: У 002 УМ 93). В последний раз они вышли на связь в Выселковском районе.

По факту безвестного исчезновения Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Сейчас следователи при оперативной поддержке сотрудников уголовного розыска МВД устанавливают их местонахождение. Руководитель краевого СКР Андрей Маслов поставил на контроль ход и результаты расследования этого уголовного дела, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Приметы пропавших без вести

Кирилл Сергеевич Чубко — рост 170 см, худощавое телосложение, волосы рыжие, короткая стрижка, карие глаза. Был одет в серую кофту с капюшоном, серые джинсы, серый свитер и серые кроссовки.

Татьяна Юрьевна Мостыко — рост 160 см, худощавое телосложение, глаза серо-голубые, русые волосы.

По информации Kub Mash, Чубко и Мостыко перед пропажей без вести пробили колесо машины на дороге. К ним подошли несколько парней, который якобы оказались в такой же ситуации. Мужчина поехал с ними в Березанскую, чтобы взять запасное колесо, а девушка осталась в автомобиле.

После этого они перестали выходить на связь. Однако их автомобиль был замечен камерами видеонаблюдения в станицах Березанской, Каневской и Ирклиевской. С их банковских карт было списано 190 тыс. рублей.

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