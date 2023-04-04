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Пропавший в Сочи отец хоккеиста Матвея Мичкова найден погибшим

Происшествия
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Пропавший в Сочи отец хоккеиста Матвея Мичкова найден погибшим
Фото пресс-службы ХК "Сочи"

Об этом стало официально известно 4 апреля. Андрей Мичков 2 апреля вышел из дома в Сириусе на улице Старообрядческой и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно.

«Поиски Андрея Мичкова прекращены. Он найден, погиб», — сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

Клуб выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Мичкова и окажет семье хоккеиста всю необходимую помощь. О причинах трагедии пока ничего неизвестно.

По данным «Спорт-Экспресса», тело 51-летнего Андрея Мичкова обнаружили в пруду на территории Сириуса.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Матвей Мичков играет за ХК «Сочи» в этом сезоне на правах аренды. За «леопардов» он провел 27 матчей в КХЛ, в которых набрал 20 очков (9 шайб и 11 передач).

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