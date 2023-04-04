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В Сочи пропал без вести отец хоккеиста Матвея Мичкова

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-propal-bez-vesti-otets-hokkeista-matveya-michkova?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В Сочи пропал без вести отец хоккеиста Матвея Мичкова
Фото из соцсетей

Информация об этом появилась 4 апреля в Telegram поискового отряда «Лиза Алерт».

Сообщается, что 51-летний Андрей Мичков 2 апреля вышел из дома в Адлере и тех пор о его местонахождении ничего не известно. Он был одет в черные брюки, темно-синюю куртку и черную шапку. Его приметы: среднее телосложение, рост 173 см, голубые глаза и русые волосы.

По данным РИА «Новости», пропавший Андрей Мичков является отцом 18-летнего нападающего ХК «Сочи» — Матвея Мичкова. Хоккеист играет за «леопардов» в этом сезоне на правах аренды. За «Сочи» он провел 27 матчей в КХЛ, в которых набрал 20 очков (9 шайб и 11 передач).

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