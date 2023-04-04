Ушел искать упавшие беспилотники: в горах Сочи обнаружили пропавшего двое суток назад альпиниста
Днем 2 апреля мужчина отправился за вознаграждение искать два упавших беспилотника на территории старой дороги в Красную Поляну в районе села Кепша. Вечером того же дня он перестал выходить на связь. Друзья альпиниста обратились к спасателям.
Утром 4 апреля с помощью БПЛА мужчину удалось обнаружить на скале над первым тоннелем старой краснополянской дороги. Он находится на высоте порядка 300 м над уровнем моря, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
На помощь альпинисту отправилась группа спасателей в составе 16 человек. В связи со сложным горным рельефом добираться приходится с помощью альпинистского снаряжения. Предположительно, путь займет 2,5 часа.
В настоящее время данных о состоянии человека нет.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 2 апреля мужчина связался с друзьями и сообщил, что нашел один из беспилотников. После этого перестал выходить на связь. Поиски вели 10 спасателей, но из-за ухудшения погоды их пришлось отложить. Поиски продолжили с утра 3 апреля.
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