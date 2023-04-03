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В горах Сочи вторые сутки ищут пропавшего альпиниста, который пытался найти упавшие беспилотники

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gorah-sochi-vtorye-sutki-ishhut-propavshego-alpinista-kotoryj-pytalsya-najti-upavshie-bespilotniki
В горах Сочи вторые сутки ищут пропавшего альпиниста, который пытался найти упавшие беспилотники
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Днем 2 апреля мужчина отправился искать два упавших беспилотника на территории старой дороги в Красную Поляну в районе селе Кепша. Для поиска он забрался на скалы с помощью альпинистского снаряжения.

В 13:40 мужчина нашел один из упавших беспилотников и сообщил об этом друзьям, которые в тот момент находились снизу у автомобиля. Он продолжил искать второй беспилотник и перестал выходить на связь. Вечером его друзья обратились за помощью в службу спасения.

На место выехали 10 спасателей. Они поднялись по скалам до места обнаружения первого квадрокоптера. Поисковые работы отложили до утра из-за ухудшения погоды.

Поиски пропавшего альпиниста продолжили 3 апреля с 5:00. В них участвуют 7 человек. Они ищут мужчину в районе первого тоннеля на старой дороге в Красную Поляну.

Для дальнейших поисков спасатели планируют запустить в воздух беспилотник, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Читайте также: спасатели помогли выбраться семье с маленьким ребенком, застрявшей в горах Мостовского района. Это произошло вечером 30 марта в окрестностях поселка Перевалка. Семья с 2-летним ребенком на внедорожнике УАЗ увязла в грязи на старой лесной дороге.

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