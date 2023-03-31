Спасатели помогли выбраться семье с маленьким ребенком, застрявшей в горах Мостовского района
Общество
31.03.2023 13:31
Это произошло вечером 30 марта в окрестностях поселка Перевалка. Семья с 2-летним ребенком на внедорожнике УАЗ увязла в грязи на старой лесной дороге.
Водитель машины понял, что не сможет выехать самостоятельно и обратился за помощью в службу спасения. Находившийся в автомобиле ребенок мог получить переохлаждение и заболеть из-за низкой температуры воздуха. Его нужно было срочно доставить в безопасное и теплое место.
Вскоре на место прибыли спасатели Псебайского отряда. С помощью троса они извлекли УАЗ из грязи и отбуксировали его до нормальной дороги. Семья с ребенком благополучно добралась домой в Псебай. Помощь медиков никому не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».
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