Спасатели вывели заблудившегося подростка из леса под Анапой

Подросток заблудился в лесном массиве по пути из хутора Куматырь в хутор Куток.

Спасатели Анапского отряда «Кубань-СПАС» совместно со специалистами МБУ «Служба спасения» отправились на поиски 15-летнего жителя СОТ «Пищевик».

Контакт с подростком установили с помощью звуковой сигнализации и мобильной связи. Спасатели установили примерное местоположение и выдвинулись в его сторону. Они нашли парня в лесу, юго-восточнее хутора Куток.

Травм и повреждений у подростка не было, медпомощь ему не потребовалась. После поисков его доставили в безопасное место, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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