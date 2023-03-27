Спасатели вывели заблудившегося подростка из леса под Анапой
Происшествия
27.03.2023 16:02
Подросток заблудился в лесном массиве по пути из хутора Куматырь в хутор Куток.
Спасатели Анапского отряда «Кубань-СПАС» совместно со специалистами МБУ «Служба спасения» отправились на поиски 15-летнего жителя СОТ «Пищевик».
Контакт с подростком установили с помощью звуковой сигнализации и мобильной связи. Спасатели установили примерное местоположение и выдвинулись в его сторону. Они нашли парня в лесу, юго-восточнее хутора Куток.
Травм и повреждений у подростка не было, медпомощь ему не потребовалась. После поисков его доставили в безопасное место, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».
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