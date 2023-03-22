В Апшеронском районе 75-летний пенсионер заблудился в лесу во время сбора черемши

Пожилой мужчина отправился в лес под Апшеронском в поисках съедобной травы днем 21 марта.

Он сбился с тропы и с наступлением темноты понял, что заблудился. Самостоятельно выйти из леса он не смог и обратился за помощью в службу спасения. Прибывшие на место спасатели связались с 75-летним мужчиной по мобильном телефону и установили его местоположение.

Заблудившегося пенсионера удалось найти около 22:00. Из-за сильного волнения у него начало болеть сердце. Мужчину предали медикам. После оказания необходимой помощи местного жителя отвезли домой, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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