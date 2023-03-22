Подвел навигатор: семья с двумя детьми заблудилась в горах Сочи
Происшествия
22.03.2023 10:55
Туристы из Тольятти планировали спуститься по тропе от смотровой башни на горе Ахун до слияния рек Агура и Агурчик и выйти к Кавказскому аулу. В МЧС семья свой поход не регистрировала.
Маршрут проложили по картам навигатора. Планировалось, что путь займет 1,5 часа, однако, когда семья добралась до слияния рек, уже стемнело. Туристы поняли, что неверно рассчитали время и в темноте не смогут сами выйти из леса. За помощью они обратились в МЧС.
Спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО на автомобиле высокой проходимости доставили родителей и их детей 7-ми и 10-ти лет в городскую черту. Медпомощь никому не потребовалась, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.
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