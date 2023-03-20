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В Сочи турист упал с опорной стены на пляже и сломал ногу

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-turist-upal-s-opornoj-steny-na-plyazhe-i-slomal-nogu
В Сочи турист упал с опорной стены на пляже и сломал ногу
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Это произошло днем 19 марта возле санатория «Электроника» в Хостинском районе.

В тот день, 34-летний житель Московской области гулял по пляжу, не удержал равновесие и упал с опорной стены высотой 4 метра. При падении он серьезно повредил ногу и не смог самостоятельно идти. Турист обратился за помощью в службу спасения.

Вскоре на место прибыли спасатели. Они выяснили, что мужчина получил перелом голеностопа. Пострадавшему оказали первую помощь — наложили шину, а затем на носилках вынесли его к медикам скорой помощи, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Читайте также: мужчина упал в реку в Сочи, его эвакуировали спасатели. Инцидент произошел поздним вечером 27 февраля в Центральном районе города-курорта. Спасателей вызвали по адресу Пластунская, 123.

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