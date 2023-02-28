Мужчина упал в реку в Сочи, его эвакуировали спасатели
Происшествия
28.02.2023 12:13
Инцидент произошел поздним вечером 27 февраля в Центральном районе города-курорта. Спасателей вызвали по адресу Пластунская, 123.
Как сообщили очевидцы, мужчина гулял по берегу реки, оступился и упал в воду. Несмотря на холод и сильное течение, ему удалось самостоятельно выбраться на небольшой островок. Но самостоятельно выйти в безопасное место из русла реки пострадавший не смог, так как на противоположном берегу был крутой бетонный скат в воду.
Спасатели ЮРПСО МЧС России быстро обнаружили пострадавшего. К нему было нелегко спуститься, мешали бетонные заборы и колючая проволока. Мужчину при помощи спасательной косынки и альпинистского снаряжения вытащили на берег. Его передали медикам скорой помощи.
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