Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Мужчина упал в реку в Сочи, его эвакуировали спасатели

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-upal-v-reku-v-sochi-ego-evakuirovali-spasateli
Видео t.me/chp_sochi

Инцидент произошел поздним вечером 27 февраля в Центральном районе города-курорта. Спасателей вызвали по адресу Пластунская, 123.

Как сообщили очевидцы, мужчина гулял по берегу реки, оступился и упал в воду. Несмотря на холод и сильное течение, ему удалось самостоятельно выбраться на небольшой островок. Но самостоятельно выйти в безопасное место из русла реки пострадавший не смог, так как на противоположном берегу был крутой бетонный скат в воду.

Спасатели ЮРПСО МЧС России быстро обнаружили пострадавшего. К нему было нелегко спуститься, мешали бетонные заборы и колючая проволока. Мужчину при помощи спасательной косынки и альпинистского снаряжения вытащили на берег. Его передали медикам скорой помощи.

Читайте также: в Сочи спасатели доставили на берег рыбаков, у которых в море заглох катер.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
С 27 февраля во всех поликлиниках Краснодарского края пройдет «Неделя мужского здоровья»
С 27 февраля во всех поликлиниках Краснодарского края пройдет «Неделя мужского здоровья»
В Краснодаре снесли незаконные магазины на улице Российской
В Краснодаре снесли незаконные магазины на улице Российской
Власти Ейского района объяснили причину громких хлопков, прозвучавших 26 февраля
Власти Ейского района объяснили причину громких хлопков, прозвучавших 26 февраля
Землетрясение произошло в Черном море в районе Алушты
Землетрясение произошло в Черном море в районе Алушты
Прощеное воскресенье: что делать нельзя, что можно и как нужно просить прощения
Прощеное воскресенье: что делать нельзя, что можно и как нужно просить прощения
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
  2. Прерванное из-за лавины водоснабжение восстановили в горном кластере Сочи
  3. От «Магнита» требуют заплатить почти 350 тыс. рублей за использование популярных песен в торговых залах
  4. СМИ: Олимпийские объекты в Сочи в течение 2-3 месяцев может выкупить семейство Ткачева
  5. В Адыгее во время взрыва газового баллона в частном доме пострадала пенсионерка
  6. В Сочи спасатели доставили на берег рыбаков, у которых в море заглох катер
Прямой эфир
Мы в соцсетях