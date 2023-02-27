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В Сочи спасатели доставили на берег рыбаков, у которых в море заглох катер

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochi-spasateli-dostavili-na-bereg-rybakov-u-kotoryh-v-more-zagloh-kater
В Сочи спасатели доставили на берег рыбаков, у которых в море заглох катер
Фото ЮРПСО МЧС России

В Лазаревском районе спасателям позвонили рыбаки и сообщили, что вышли на рыбалку в море на катере, но у него возникни неполадки с двигателем.

Звонивший мужчина сообщил, что они стоят на якоре в 30 м от берега, самостоятельно добраться на берег рыбаки не могут. Спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России вышли в море, которое в тот день сильно штормило. Они привязали лодку с рыбаками и отбуксировали ее к поселку Аше. Всего на борту судна находились пять человек, медицинская помощь им не потребовалась.

Кроме того, в районе пляжа санатория «Сочи» мужчина прыгнул в море за собакой. Его жена, потеряв мужа из вида, решила, что мужчину затянуло под волнорез, и обратилась за помощью к спасателям. Спасатели прибыли на место и установили, что мужчина заплыл за буну. Ему помогли выбраться на берег, после чего туриста осмотрел медик. Мужчина получил переохлаждение в воде, поэтому спасатели оказали ему доврачебную помощь. После этого 46-летнего жителя Москвы передали жене и сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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