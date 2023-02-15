Спасатели оказали помощь рыбакам, которые провалились под лед в лимане в Краснодарском крае
Происшествия
15.02.2023 21:51
Сообщение о том, что двое рыбаков провалились под лед на лимане Горький-2 Черноерковского сельского поселения поступило в ЕДДС Славянского района 15 февраля в 16:29.
На место происшествия прибыли спасатели Славянского отряда «Кубань-СПАС», медики и полиция.
Выяснилось, что утром группа из четырех рыбаков перешла по замерзшему каналу на лед лимана, чтобы порыбачить в камышах на сонную рыбу. Однако в течение дня лед подтаял, и рыбаки оказались отрезанными от берега. Двое из них провалились под лед, но смогли выбраться из воды.
На лодках спасатели вывезли рыбаков на берег. Двоих, что искупались в холодной воде, на берегу передали бригаде скорой помощи. В 20:00 поисково-спасательные работы успешно завершены, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края в Telegram.
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