Следователи нашли сгоревшей машину, на которой ехали пропавшие на Кубани аниматоры

При странных обстоятельствах в Краснодарском крае пропали 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко. О них ничего не известно с 29 апреля.

В Брюховецком районе 1 мая в лесополосе обнаружен автомобиль Hyundai, на котором они передвигались, со следами термического воздействия. Местонахождение мужчины и девушки до сих пор не установлено.

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании безвестного исчезновения граждан в Краснодарском крае.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возбуждено уголовное дело по факту убийства двух или более лиц, совершенного из корыстных побуждений. Известно, что 28 апреля мужчина и девушка на этом автомобиле выехали из станицы Крыловской в Усть-Лабинск. Возле станицы Березанской Выселковского района они пропали без вести.

По информации Kub Mash, перед пропажей аниматоры прокололи колесо на трассе. После этого они перестали выходить на связь. Кроме того, с их банковских карт было списано 190 тыс. рублей.